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TRT Haber 13.02.2024 08:44

“Kafes-39” operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-39” operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

“Kafes-39” operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul, Antalya Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü elebaşlarının da yakalandığını vurguladı.

Organize suç örgütlerinin nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit , tefecilik, fuhuşa teşvik, şantaj, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığını belirtti.


Operasyonlarda 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

Bakan Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerine Karşı Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek, suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. onlara göz açtırmayacağız" dedi.

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Ali Yerlikaya Son Dakika Suç Örgütü
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