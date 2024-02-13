“Kafes-39” operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul, Antalya Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda suç örgütü elebaşlarının da yakalandığını vurguladı.

Organize suç örgütlerinin nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit , tefecilik, fuhuşa teşvik, şantaj, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığını belirtti.

7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;

❗️İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve

❗️Antalya’da Soner TAYYAR,

❗️Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,

❗️Samsun’da Sadi YILDIRIM,

❗️Bilecik’te Melik KORKUT,

❗️Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,

❗️Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024

Operasyonlarda 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

Bakan Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerine Karşı Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek, suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. onlara göz açtırmayacağız" dedi.