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TRT Haber 13.02.2024 09:35

AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de, belediye başkan adaylarının ardından sıra meclis üyeliklerine geldi. Parti yönetimi, il teşkilatlarından adaylara ilişkin liste hazırlamasını istedi. Listeye son şeklini vermek için kurulan 'onaylama komisyonları' çalışmalarına yarın başlayacak.

AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında

Yerel seçime geri sayım devam ederken, AK Parti'deki mesai de hızlandı. Bu kapsamda il teşkilatlarına talimat gönderildi. İl başkanlarından, bulundukları illerin meclis üyeleri sayısı kadar asil ve yedek liste hazırlaması istendi.

Meclis üyesi aday listelerine son şeklini vermek üzere onaylama komisyonları oluşturuldu. 18 farklı komisyonun her birine genel başkan yardımcıları başkanlık edecek.

Çalışmalarına yarınbaşlayacak olan onaylama komisyonları, illerden gelen listeleri tek tek inceleyecek, listedeki isimlerin kriterlere uygun olup olmadığına bakılacak. Liste hazırlanırken, kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edilecek. Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına özen gösterilecek.

Yerel seçime yönelik ittifak görüşmelerinin bu hafta da devam etmesi öngörülüyor. Görüşmelerin gündeminde, meclis üyeliklerinin olması planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinin ardından seçim çalışmaları kapsamında il ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı; daha önce deprem bölgesindeki Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'ın yanı sıra Bursa, Antalya, Zonguldak ve Tekirdağ'ı ziyaret etti.

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