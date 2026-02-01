Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.02.2026 12:45

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa, İstanbul Havalimanı'nda ise 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Ticaret Bakanlığından, ekiplerce ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 392 bin 238 captagon hapa el konulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda ise ABD çıkışlı, söz konusu havalimanından ülkemizi transit geçerek, Hollanda'ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içinde 129 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekipleri, etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri operasyonlarla, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemekte, bu alandaki kararlı mücadelesini bu yılda da aralıksız sürdürmektedir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek
14:16
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
13:51
Irak Meclisinde cumhurbaşkanı seçimi oturumu bir kez daha ertelendi
13:52
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e kınama
13:48
ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor
13:41
Katil İsrail, Gazze'de sivilleri yine hedef aldı
Yaylada mahsur kalan aileler için zorlu mücadele
Yaylada mahsur kalan aileler için zorlu mücadele
FOTO FOKUS
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
Terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan hudut karakolu sınırlarına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ