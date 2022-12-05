Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 297 kilogram ecstasy, 141 kilogram esrar 4,7 kilogram kokain olmak üzere 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Başarılı operasyondan ötürü personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş Uyuşturucu
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