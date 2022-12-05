Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 297 kilogram ecstasy, 141 kilogram esrar 4,7 kilogram kokain olmak üzere 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Başarılı operasyondan ötürü personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.