Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı.
Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale gelen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "gri" kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü
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