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Gündem
TRT Haber 25.10.2024 20:45

Gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin kırsalında gri kategoride aranan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyona dair görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mardin'in Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve zırhlı araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince "Gürz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon sonucu gri kategoride yer alan "Zafer" kod adlı terör örgütü PKK/KCK mensubu Özcan Günay'ın silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen teröristin, 2014'te terör örgütüne katıldığı, 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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