Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.10.2024 19:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO'yu gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO'yu gezdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki konuşmasının ardından stantları gezdi.

Sergilenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile sohbet etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ, ASELSAN ile Baykar'ın da bulunduğu firmaların fuarda katılımcılara sunduğu teknolojik ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret eden Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle fuardan ayrıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Türkiye hain saldırı karşısında tek yürek oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:23
Bakan Işıkhan'dan şehit taksi şoförünün ailesine başsağlığı ziyareti
20:16
Osmaniye ve Hatay'da FETÖ operasyonu: 12 firari yakalandı
20:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş süreci yolunda gidiyor
19:42
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
19:32
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
19:19
Marmara Denizi'nde müsilaj geri mi döndü?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ