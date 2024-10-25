Türkiye hain saldırı karşısında tek yürek oldu

Türkiye tek yürek oldu, Savunma Sanayii'nin göz bebeği TUSAŞ'a yönelik hain saldırıya tepki gösterdi. Dosta düşmana, tüm dünyaya "birlikte güçlüyüz" mesajı verildi.

Sosyal medyada terör saldırısı sonrası "Birlikte Güçlüyüz etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu etiketin altına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre taviz verilmeyeceği açıklamaları eklendi. Türkiye Yüzyılı ülküsüne kastedenlerin inlerinin başlarına geçirilmeye devam edeceği vurgulandı.

"Birlikte Güçlüyüz" etiketinde terörle mücadelede kararlılıkla süren operasyonlar da hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerinin yerle bir edildiğini bu etiket ile duyurdu. Kahraman güvenlik güçlerinin teröre indirdiği darbeler ve TUSAŞ şehitlerinin intikamının alınması gururla paylaşıldı. "Vur Mehmedim vur, şehitlerimiz için vur" ifadeleri kullanıldı.

"TUSAŞ ,Savunma sanayimizin gururu", "Türkiye durdurulamaz", "Sen, ben, o bir olursak kimse bizi yıkamaz" paylaşımları ile "Birlikte Güçlüyüz" etiketi sosyal medyada gündem oldu.