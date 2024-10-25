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Gündem
TRT Haber 25.10.2024 16:36

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 30 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yapılan hava harekatlarında ilk belirlemelere göre PKK'lı 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 30 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine dün gece hava harekatı gerçekleştirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

34 hedef imha edildi

Hava harekatı ile terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo gibi tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi.

Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak icra edilen harekatta 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Her türlü tedbir alındı

Harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındı.

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