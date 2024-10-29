Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2024 17:36

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle sürprizi

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel içinde Türk Bayrağı yer alan "doodle" hazırladı.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Doodle sürprizi

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İnternet kullanıcıları doodle'a tıkladığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Sayfada, "Bugünün Doodle'ı Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor" ifadesi yer alıyor.

Google, doodle uygulamasıyla, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatiller ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişiler ile konuya özel logolarla dikkati çekiyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google
Sıradaki Haber
Erdoğan: Devletimiz katil sürülerini tepeleyecek kudret ve kuvvete sahiptir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde yoğun ilgi
18:01
Fethiye açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı
17:58
Bakan Yerlikaya: Tehdit ve saldırılarla davamızdan vazgeçmeyiz
17:38
TCG Poyraz Kocaeli'de ziyarete açıldı
17:37
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı
17:25
Rusya nükleer silah kullanımına yönelik tekrar tatbikat başlattı
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümüne özel gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
'Göklerin beyi' göreve hazır
'Göklerin beyi' göreve hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ