İlk 'GÖKBEY' Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TUSAŞ Merkez Yerleşke'de gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Seri üretimi devam eden ve Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet teslim edilen T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Törende konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şunları kaydetti;

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, lakin sevincimiz buruk, kalbimiz hüzünlü. Zira tam 6 gün önce, yine bu saatlerde şirketimize yapılmış olan hain saldırı, terör saldırısı sonucunda çalışma arkadaşlarımız Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Saldırının ilk anından itibaren, Aziz milletimizin emaneti olan TUSAŞ'ımızı korumak için canını ortaya koyan şirketimiz güvenlik çalışanları ve emniyet güçlerimize hepinizin huzurlarında tekrar teşekkür ediyorum.

"Hainlere inat üretmeye devam ettik"

Yaşadığımız bu hain saldırı Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği milli savunma sanayii vizyonunun, milli teknoloji hamlesinin ve TUSAŞ'ımızın önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Güçlü bir Türkiye'nin oyunlarını bozacağını bilen karanlık odaklar, terörü kullanarak bizleri korkutacağı, yürüyüşümüzü zayıflatacağı zannına kapılmış olabilirler. Tam aksine bizler yaptıklarımızın öneminin farkındalığıyla, bir gün dahi ara vermeden, olayın ertesi sabahı masalarımızın ve tezgahlarımızın başına yer alarak hainlere inat üretmeye devam ettik. Daha çok üretmeye devam edeceğiz. Allah'ın izni, arkamızdaki güçlü irade ve milli teknolojinin öneminin bilinciyle daha çok çalışacağız, daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız.

"GÖKBEY rüştünü ispatlamıştır"

Bugün günlerden GÖKBEY. ATAK helikopterinden kazanılmış bilgi ve tecrübeyle Türk mühendis ve teknisyenlerimiz tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 6 ton sınıfı hafif maksat helikopterimiz GÖKBEY, bugüne kadar 4 prototip ile toplam 1500 saatin üzerinde uçuş yaparak kalifikasyon testlerini tamamlamış ve rüştünü ispatlamıştır. Askeri ve sivil alanda yüksek taşıma kapasitesi ve alternatif konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir kullanım yelpazesi olan GÖKBEY; taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde icra edebilecek kabiliyettedir.

"Üretimi 500 helikopterin üzerine çıkarmak için çalışacağız"

İlk olarak Jandarma Genel Komutanlığımıza yaptığımız bu 3 helikopter teslimatından sonra 20 adet GÖKBEY'imizi de önümüzdeki yıldan itibaren başlayarak Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Kuvvet Komutanlıklarımıza teslim edeceğiz. 2026 yılında ise 3 adet hava ambulans GÖKBEY'imizi de Sağlık Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız. Envanterimizde yer alması, referansını kullanarak GÖKBEY'imizi ihraç etme çalışmalarına da hız verecek, arkamızda sizden aldığımız güçlü destek ve kazandığımız tecrübelerle üretimi ayda 4 helikoptere ve toplam sayısında 500 helikopterin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca, ilk deneme uçuşunu 19 Nisan 2023'te yaptığımız yerli ve milli turboşaft motorumuz TS1400 ile 2027'nin ilk yarısından itibaren Gökbey'imizin teslimatlarına devam edeceğiz.