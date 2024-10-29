Erdoğan: Devletimiz katil sürülerini tepeleyecek kudret ve kuvvete sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savunma Sanayiimizin kıymetli temsilcileri, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman mensupları, TUSAŞ’ın değerli çalışanları, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen GÖKBEY helikopterimizin teslimat töreni vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünde, bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlerle birlikte ülkemiz içinde ve dışında yaşayan tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Sözlerimin hemen başında 23 Ekim’de TUSAŞ’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize bir kez daha Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

İsimlerini tarihe ve milletimizin kalbine tek tek nakşettiğimiz; Mühendis Zahide Güçlü Ekici’yi, Teknisyen Cengiz Coşkun’u, Teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz', Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ı, taksi şoförü kardeşimiz Murat Arslan'ı şükranla yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum.

"Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi"

Terör eyleminde yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren 3 kardeşimize Mevla’dan acil şifalar temenni ediyorum. Biz, ilahi mesajda buyrulduğu üzere, şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, onların fedakarlıklarıyla, onların hatıralarıyla hamdolsun vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyoruz.

"Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz"

Burada şunu büyük bir iftiharla söylemek isterim: Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe, nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz.

Aynı şekilde TUSAŞ çalışanlarımızın, yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu, her türlü takdirin üzerindedir.

"Hainlere inat; daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir daha gösteren TUSAŞ’ın siz kahramanlarına, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir arkadaşımın şehitlerimizden devraldığı emaneti, layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden asla şüphe duymuyorum.

Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum: Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez.

"Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz"

Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içine girmeyiz. İster sınırlarımız içinde ister sınırlarımız ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek, ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için uhdemizde bulunan tüm imkanlardan, tüm araçlardan, terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz.

Son yıllarda yeni terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit Harekatıyla Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye’ye gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar, inşallah, bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz.

"Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır"

Elbette bunu yaparken, terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz.

40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak, iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.

TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür; hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah’ın izniyle ziyadesiyle sahiptir. Suriye ve Irak’taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek, şehitlerimizin kanını yerde koyamadık.

"Vizyoner çabaların nasıl akamete uğratıldığını çok iyi biliyoruz"

Şu an çatısı altında olduğumuz TUSAŞ, Türk savunma sanayinin nasıl badireler atlattığının, hangi zorluklarla, hangi engellerle karşılaştığının en canlı şahitlerinden biridir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal’in başlattığı sanayi hamlesinde savunma sanayimiz de bulunmaktaydı. Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil gibi müteşebbislerin gayretlerini bugün bile hayranlıkla hatırlıyoruz. Ancak bu vizyoner çabaların, içeriden ve dışarıdan birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz.

Türkiye, çok erken başladığı, ilk etapta çok önemli mesafe de aldığı bu yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayii alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtında, dışa bağımlı olmanın sakıncalarını hem de acı bir şekilde tecrübe ettik. Önce tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam eden süreç, ülkemiz için kendi kendine yeten bir savunma sanayiinin önemini göstermişti.

Halkımızın desteğiyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, sonrasında ROKETSAN gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. Merhum Erbakan Hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında gerçekten emsalsiz katkıları olmuştur.

"Yerlilik oranı, bugün yüzde 80’leri geçti"

1985 yılında rahmetli Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kuruldu. 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, milli savunma sanayimiz açısından bir dönüm noktası teşkil etti. Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bütün bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye, yerelden temin etmeye ağırlık verdik. Bunun müspet sonuçlarını da gördük ve görüyoruz.

Uyguladığımız politikalarla yüzde 20’lerde olan savunma sanayii yerlilik oranı, bugün yüzde 80’leri geçti. Nereden nereye… Bini aşkın yerli savunma sanayii projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiimiz 3 bin 500’ü aşkın firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörler arasında yer alıyor.

"Dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz"

İnsansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ’ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi. Bakınız… Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı.

"Artık kimsenin icazetini aramıyoruz"

Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Hamdolsun artık kendi geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var, AKINCI'mız var, KIZILELMA'mız var… Milli güvenliğimize dair konularda adım atarken, artık kimsenin icazetini aramıyoruz. Artık sen ne dersin diye sormuyoruz. Tabii bununla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA’ların yanı sıra, insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz.

"Şimdi Çelik Kubbe'yi yapacağız"

Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Terörist sızmaların engellenmesinden hasım unsurlardan gelebilecek taarruzların önlenmesine birçok asimetrik tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerimizin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Şimdi Çelik Kubbe'yi yapacağız. Bunlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Dosta güven aşılayan, düşmanlara korku salan bir caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.

"Oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor"

Ülkemizin havacılık ve uzay sanayii çalışmalarındaki öncü kuruluşu olan TUSAŞ; son yıllarda geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerimizin değil, dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdi. TUSAŞ’ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği ve koordinasyondur. Kurumlarımız arası eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe, işte bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor.

"Şehitlerimizin ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum"

Şunu bir defa özellikle vurgulamak isterim. 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopterimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii GÖKBEY’in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin bu projede yer almasıdır. Merhum ZAHİDE kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır. Bugün, Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim edeceğimiz GÖKBEY helikopterimizle inşallah Zahide kardeşimizle birlikte diğer şehitlerimizin de ruhlarını şad edeceğimize inanıyorum.

"GÖKBEY'ler Jandarma'nın eli ayağı olacaktır"

GÖKBEY’ler, Jandarma Genel Komutanlığımızın personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde adeta eli ayağı olacaktır. GÖKBEY helikopterimizin bugün ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatları da yıl sonuna kadar yapılacak.

2026 yılında 20 GÖKBEY teslim edilecek

Buna ilave olarak; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3 adet, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3 adet, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 adet olmak üzere, toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları için ilave 57 adet GÖKBEY helikopterinin seri üretimine yönelik planlamalar devam ediyor.

Bununla birlikte, 2026 yılı başından sonra halihazırda Sağlık Bakanlığı için üretimi devam eden ambulans helikopterler de teslim edilecek. Önümüzdeki dönemde 100’den fazla GÖKBEY ihtiyacına yönelik tedarik planlaması sürüyor.

Öte yandan TEI firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile GÖKBEY helikopterimizin ilk uçuşu 2023 yılında gerçekleştirildi. 2028 yılından itibaren GÖKBEY helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız.

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız"

Her zaman söylüyorum; bugün tekrar üzerine basa basa ifade ediyorum. "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye" hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok.

Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz, içerdeki ve dışardaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye yüzyılını inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle teslimatı gerçekleşen ilk GÖKBEY Helikopterimizin Jandarma Genel Komutanlığımız başta olmak üzere, ülkemize ve savunma sanayimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Proje kapsamında görev alan Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ve TUSAŞ’ın kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum. Kalleş terör eyleminde şehit olan kahramanlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.