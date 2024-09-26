"Gönül Elçileri" projesi dünya sahnesine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde dün New York'ta düzenlenen "Bir Denizyıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" başlıklı üst düzeyli yan etkinlikte, koruma altındaki çocukların güvenliği ve huzuruna yönelik başlatılan Gönül Elçileri Projesi, küresel düzeyde ele alındı.

Koruyucu ailelerdeki çocuk sayısı 10 bin 268'e ulaştı

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 1961'den bu yana resmi olarak sosyal sisteme dahil edilen koruyucu aile sistemini sarsılmaz bir kararlılık ve bağlılıkla çalışarak daha da geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, "Koruyucu ailelerimizdeki çocuk sayısı 2002 yılında 515 iken, Haziran 2024 itibarıyla bu sayı 20 kat artarak 10 bin 268'e ulaşmıştır. Ülkemizde koruyucu aile hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak koruyucu aile hizmetlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırmaya, güçlendirmeye ve tanıtmaya kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu amaçla Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttükleri "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı" kapsamında 81 ildeki vali eşleriyle işbirliği yaparak koruyucu aile hizmetlerini daha kapsamlı bir şekilde tanıttıklarını aktardı.