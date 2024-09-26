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TRT Haber 26.09.2024 15:08

Mehmet Şimşek: Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek: Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri rekor kırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

"Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi.

Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı."

Şimşek, ekonomi programı sayesinde azalan cari açık ve artan rezervlerin, ülkenin risk primini düşürürken finansal istikrarı güçlendirdiğini kaydetti.

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