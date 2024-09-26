Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.09.2024 14:47

FETÖ soruşturmasında yakalanan 15 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet gizli yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerden 15'i ise itirafçı oldu.

FETÖ soruşturmasında yakalanan 15 şüpheli itirafçı oldu

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "emniyet gizli yapılanması" içerisinde görev yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinde bulunduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı.

Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet gizli sorumlusu" 35 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Evde bakım hizmeti için sahte evrak düzenleyen 2 kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi
15:33
Türkiye, Ege'deki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan bakamlarına iletti
15:27
Bakan Güler: Hiçbir terörist Mehmetçiğin kahredici kuvveti altında ezilmekten kurtulamayacaktır
15:15
NASA: Pasifik adalarında su seviyeleri geri dönüşü olmayan şekilde yükselecek
15:15
"Gönül Elçileri" projesi dünya sahnesine çıktı
15:13
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı
Meyve ve sebze sektörü İzmir'deki fuarda buluştu
Meyve ve sebze sektörü İzmir'deki fuarda buluştu
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ