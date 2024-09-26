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Gündem
TRT Haber 26.09.2024 13:17

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'un ailesinin talebi üzerine, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

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