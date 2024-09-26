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Gündem
AA 26.09.2024 12:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York kentinde, birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği
[Fotograf: AA]

ABD'deki temasları kapsamında New York'a gittiği ilk gün Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, kendi imzasını taşıyan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı hediye eden Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'a da Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti.

Erdoğan'ın Gazze için çağrıda bulunduğu konuşması dünya basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Genel Kurul'daki konuşmasının ardından NBC News kanalına röportaj veren ve Gazze'deki İsrail katliamlarına vurgu yapan Erdoğan, "1947'li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeği etkinliğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan, 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, ABD'deki temaslarının ardından İstanbul'a döndü.

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