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Gündem
AA 26.09.2024 11:15

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği kuruldu

Uluslararası Satranç Federasyonu Genel Kurulu'nda, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulması kabul edildi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği kuruldu

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) açıklamasına göre, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın düzenlendiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Genel Kurulu da yapıldı.

TSF'nin FIDE'ye sunduğu mektupla birliğin kurulmasına ilişkin öneri, genel kurul gündemine alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, yaklaşık 2 yıllık yoğun çabanın sonucunda, FIDE Genel Kurulunda alınan kararla Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyonun kurulmasına ön ayak olduğumuz için Türkiye ve Türk satrancı adına gurur duyuyorum. Çok mücadele ettik. Başarıya da ulaştık. FIDE'de yoğun bir destekle kabul edilen bu karar tüm Türk dünyası için çok önemli. Kurucu ülke olmaktan da onur duyuyoruz. Artık birbirimize güç vereceğimiz, dünyada destekleyeceğimiz bir birliğimiz var. Diplomatik bir zafer diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği kuruldu

Birliğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Tulay, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmanın bugün sonuçlanmış olmasından memnunum. Bundan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Bu birliğin kurulmasıyla satranç sporu Türk dünyasında daha güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Bu gelişme hem Türk dünyası hem de satranç sporu için tarihi bir adımdır. Birliğin kurulması, satranç kültürünün ortak bir paydada buluşarak daha geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlayacak, özellikle genç satranç sporcularımızın uluslararası alanda daha fazla deneyim kazanmalarına olanak sunacaktır. Türkçe konuşan ülkeler arasındaki beraberliği ve dayanışmayı güçlendirecek bu birliğin, satranç sporunun gelişimine büyük katkılar sunmasını diliyorum."

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan oluşuyor.

Bu birliğin kurulmasıyla, Türkçe konuşulan ülkelerde satrancın geliştirilmesi ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği, bünyesinde yürütülecek her türlü proje için müzakere faaliyetlerini oluşturarak, koordineli biçimde yatırım ve dağıtımını organize edecek. Bu birliğin kurulması, aynı zamanda Türkçe'nin, FIDE'de kullanılan resmi dillere eklenmesinde önemli bir adım olacak.

Azerbaycan'da, geçen yıl 7-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda, Türk Dünyası Satranç Birliği kurulması kararı alınmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türk Dünyası Türkmenistan
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