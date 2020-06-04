Gizli tanık olarak ifade veren ''Bayrak'' adlı kişi çarpıcı bilgiler verdi. MİT tırlarının, kara propaganda için FETÖ elebaşının talimatıyla durdurulduğunu belirtti.

Kara propaganda yaptılar. FETÖ dershaneleri kapatılınca Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırmak istediler. Bu ifadeler FETÖ'nün sözde Kara Kuvvetleri Türkiye Sorumlusu Ali Semerci hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı. İddianamede örgütün işleyişi, mali yapısı, kamu kurumlarına sızma stratejileri ve

darbe girişimiyle ilgili ayrıntılar anlatıldı.

İddianamede gizli tanık ''Bayrak'' çarpıcı bilgiler verdi. Ali Semerci'nin, MİT tırlarının durdurulması eyleminin birincil sorumlusu olduğunu söyledi. İddianamedeki ifadelere göre tırların durdurulması talimatını FETÖ elebaşı verdi.

Amaç kara propaganda yapmaktı.

Gizli tanığın ifadesi: Ali Semerci örgüt içerisinde üst düzey görevde bulunuyordu. 2013'te yapılan bir toplantıda MİT'e ait tırların durdurulması gündeme geldi. Semerci konuyu örgüt ele başı Fetullah Gülen'e sorup değerlendireceklerini söyledi. FETÖ dersanelerin kapatılmasıyla hükümete zarar vermek ve kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla sonraki toplantıda bu konu konuşuldu.

Talimattan iki hafta sonra Hatay ve Adana'da eş zamanlı olarak MİT' tırlarının durdurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda çalışmalarına başlayıp uluslararası mahkemelerde hükümeti haksız bir şekilde yargılatarak itibarsızlaştırmak adına MİT tırlarına operasyon yapıldı ve Fetullah Gülen'in talimatı yerine getirildi.

İddianamesi tamamlanan Ali Semerci hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede Semerci'nin darbe girişiminin kilit isimlerinde firari Adil Öksüz ile irtibatta olduğu da belirtildi.

2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, 19 Haziran 2016'da ise yurtdışına kaçtığı ifade edildi.