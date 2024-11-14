Girne Asker Hastanesi açıldı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer ilgililer karşıladı.

Ziyareti kapsamında 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi Açılış Töreni'ne katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü idrak ederken bir taraftan da Cumhuriyet'e ulaşma yolunda çekilen acıların, yaşanan sıkıntıların önemli bir sembolü olan 24 Aralık 1963 tarihini, bu hastaneyle ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Bugün Filistin'de yaşanan savaş suçları ve soykırım girişiminin aynı seyirci aktörlerinin gözü önünde Kanlı Noel saldırılarıyla Kıbrıs Türklerine de uygulandığını ifade eden Yılmaz, "24 Aralık 1963'te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına askeri hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek vefa borcumuzun da açık bir ifadesidir. Bu karar, vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızın hatırasını nesiller boyunca yaşatacak ve milletimizin mücadele ruhunu her daim canlı tutacaktır. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin desteği ile mukavemetçi, mücahit ruhuyla barbarlığa boyun eğmeyerek yıkılmamıştır ve yıkılmayacaktır" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren Ada'da sağlık hizmeti sunan Girne Asker Hastanesinin köklü geçmişi ve her geçen gün artan hizmet kalitesiyle çok sayıda vatandaşa, askere destek sağladığını dile getirerek, bu hizmetin çağın gerektirdiği modern sistemlerle donatılan tam kapasite yeni binasında devam edecek olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Hastanenin ağustos ayı itibarıyla hasta kabulüne başladığını aktaran Yılmaz, "Sayın Başbakan Ünal Üstel ile bir protokol imzaladık. Sağ olsun buradaki personelimiz, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize de sivil vatandaşlara da hizmet sunacaklar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"KKTC vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir"

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 340 milyon Türk lirası bütçeyle inşaat maliyeti karşılanan 100 yataklı yeni Girne Asker Hastanemiz 37 bin 500 metrekare arazi üzerinde 18 bin 472 metrekare kapalı alanda konumlanmış durumdadır. Daha yapacak başka işler de var. Bu maliyetler, bu rakamlar biraz daha büyüyecek. Bu hastanemizde 31 poliklinik odası, 3 ameliyathane, 3 laboratuvar, tomografi, ultrason ve röntgen gibi donatılar ile 16 tek yataklı, 24 çift yataklı hasta odası, 5 anne bebek odası ve 8 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Ek olarak hastanemizin yatak kapasitesi ihtiyaç halinde daha fazla hastaya hizmet sunabilecek şekilde arttırılabilecek esneklikte tasarlanmıştır. Tüm bu altyapı, kesintisiz sağlık hizmeti sunma hedefimize güçlü bir temel sağlamaktadır."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Acil servis biriminin, yeterli fiziki alan ve tıbbi imkanlar sunarak her türlü acil durumda hızlı ve etkin müdahaleye olanak sağladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu modern altyapıyla acil sağlık ihtiyaçlarına anında yanıt vererek hem bireysel hem toplumsal sağlık güvenliği desteklenmiş olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personelimize uzun yıllardır sunulan bu hizmetin kapsamı 6 Eylül 2024 tarihinde imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla genişletilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulması hedeflenmiştir. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesine destek veren ve emeği geçen değerli Bakanımız Yaşar Güler'in şahsında Milli Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kişilere ve kurumlara teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."

"KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, KKTC'nin her alanda kalkınmasını destekleyen projelerin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, bu doğrultuda bir yandan tarımsal su temini kapsamında Orta Mesarya Ovası sulama iletim hattının tamamlanması için çalışmaları sürdürürken diğer yandan köy yollarının modernize edilmesi için önemli adımlar attıklarını, dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla KKTC vatandaşlarının e-Devlet kapısına erişimini kolaylaştıracak mobil uygulamaların kısa sürede hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Alt ve üst yapı yatırımları ile beşeri sermaye kapasitesini geliştirme projelerini yüksek kalite standartlarından taviz vermeden en hızlı şekilde hayata geçirerek, tüm kurumlarla bu yönde eş güdüm içinde çalışmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi ayakları üstünde durması, ülkemizin temel önceliklerindendir. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gücünü, refahını, bağımsızlığını arttıracak projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Üstel ve beraberindekiler, hastaneyi gezdi ve tedavi gören iki hastayı ziyaret etti.