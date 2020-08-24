Giresun'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Böylece 3'ü asker 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. 2'si jandarma personeli 8 kayıp ise aranıyor.

Sel felaketinde mahsur kalan 157 kişi kurtarıldı. Hastaneye 25 kişi başvurdu, 3 ünün tedavisi devam ediyor

Bölgedeki 4 anayoldan 3’ü açıldı. 1 yolu açma çalışmaları devam ediyor. Kapalı olan 118 köy yolunun 35'i ulaşıma açıldı. 83 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor. 21 köy ile 4 mahalleye elektrik verilemiyor.

AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT ve İHH personelinden oluşan 988 kişilik ekip ve 288 araç ile müdahale çalışmaları devam ediyor.