Haber Giriş: Kaynak: DHA
MSB: Somali'ye 12 arazi aracı teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali Genelkurmay Başkanlığı'na 12 arazi aracının teslim edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun" denildi.
Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/oOcgBcCd73— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı türkiye Somali arazi aracıSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:32
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