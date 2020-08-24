Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan orman yangını büyük maddi hasara neden oldu.

8 köy tedbir amaçlı boşaltılırken çok sayıda ev yanarak kül oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, yangına ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı:

"Günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçlarımızı da kaldırdık"

Dünden bu güne kadar bir iyileşme var. Tabi iyileşme ile birlikte biliyorsunuz gece saatlerinde ister istemez helikopterlerimiz ve hava araçlarımız uçmadığı için hem sevk idarede hem de hava araçlarının kabiliyetinin olmamasından dolayı bir miktar daha burada geceleri daha zorlanıyoruz. Ama geceyi devirdiğimiz ve günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçlarımızı da kaldırdık. Şu an itibarıyla rüzgar akşam saatlerine kadar lehimize gözüküyor. Yön değiştirmediği takdirde inşallah ilerleyen saatlerde daha iyi neticelerle karşılaşabileceğiz.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil"

Toplam alev gücüne baktığımız zaman bizim kontrol edemeyeceğimiz bir şey yok. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. En büyük bir problem çok dağınık bir alanda küçük küçük yangınların devam ediyor olması. Bu anlamda biraz evvel de yine yönetim helikopteriyle çıktık. Yangının toplam alanına ve nerelerde yoğunlaştığına baktık. Birazdan harekat merkezimizde bunları elektronik ortamda, İHA'dan gelen veriler, bizim topladığımız veriler Ankara'dan yangın yönetim merkezinden gelen veriler ve bunların hepsini birleştirerek tekrar sevk ve idare planı yapacağız. Şu an ekipler zaten insanüstü bir çaba ile çalışıyorlar. Şimdilik bir problemimiz yok. 8 mahallemiz etkilenmiş gözüküyor ama şu an itibarıyla etkilenme potansiyeli olan yeni yerleşim yerleri yok. Bunlar zaten dün itibarıyla boşaltılmıştı. İlerleyen saatlerde tahmin ediyorum daha iyi neticelerle karşınıza çıkabileceğiz diye umuyoruz. Burada tabii ki ister istemez bu kadar büyük bir alana yayılmış olması ekiplerimizi biraz yoruyor.

"Kasıtlı orman yakmanın cezası müebbet"

Kasıtlı ormanları yakan, yakmayı düşünen varsa söyleyeyim cezası müebbet. Eğer yakalanırsa müebbet hapis ve bu işin kurtuluşu da yok. Bu anlamda kasıtlı orman yangını çıkarmayı düşünenler bunu 10 defa tekrar düşünmeleri lazım. Tabii ki kastın haricinde kusurla dahi yansa da gerçekten ciddi bir şekilde ağır ceza ile yargılanıyorsunuz. Bunun da cezası hapis cezası ve büyük para cezaları.

"Vatandaşın ihbarları son derece önemli"

Ormanlar hepimizin malı korumamız gerekiyor. Vatandaşın ihbarları son derece önemli. İhbarlar bizim için hala önemli kaynaklardan bir tanesi. Bugün 750 kule bunların 100'e yakını insansız kuledir. İnsansız hava araçları ve bir çok kanaldan orman yangınlarını takip etmekle beraber vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar da bizim için son derece önemli.

"Yüzde 90 insan hatasından çıkıyor"

Yangınların sayıları da artıyor. İklim değişiyor. Bugün hakikaten şu saat itibarıyla çok kurak bir ortamdayız. İklimlerin değişmesi ile beraber de sayılar artıyor. Bundan sonra da bu artacağa benziyor. Dün ne kadar dikkatliysek bugün daha da fazla dikkatli olmamız lazım. Yangınların hafta sonları daha çok yoğunlaştığını görüyoruz. Kasıt kasıt diyoruz ama aslında kastın ötesinde daha çok yüzde 90 insan hatasından çıkıyor. Yangın başka türlü de çıkar, yıldırım düşer çıkar ama bunların hakikaten sayıları çok azdır. Yüzde 90 insan hatasından çıkıyor. Özellikle ormanları kullanırken ateş yakarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız şeyin birkaç dakika sonrasını göremeyebiliyoruz. Bazen çok büyük kabahat, kusurlara sebebiyet verebiliyor, ciddi bir alan yanabiliyor.

"Burası arsa olacak, imara açılacak gibi bir şey söz konusu olamaz"

Bir tane ağacın büyümesi 30 ila 50 yılı buluyor. Biz bunları orman teşkilatı olarak belirleriz bir sıkıntı yok yanan yerlerin başka türlü kullanılması asla söz konusu olamaz. Ben şimdi bakıyorum yine bu yaz bu yangınlar konuşulurken yine birileri spekülatif olarak bu yangınlardan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyor. Maalesef siyasetçilerimiz, bazı bir kısım medyamız bu yangınlardan kendilerine bir pay çıkarmaya çalışıyorlar. Burada iyi niyetimiz son derece ortada. Teşkilatımız ortada. Tüm önemli yangınların hepsine ben katılmaya bizzat sevk ve idare etmeye çalışıyorum. Burada amaç yangınla savaşmak hiç çıkmamasını sağlamak ama çıktığı zaman da mümkün mertebe bunu bertaraf etmek ve sonrasında da tekrar bu alanların ekilmesidir. Çok hızlı bir şekilde teşkilatımız bunları yapıyor. Buraya da inşallah söndürme faaliyetlerine geçtikten sonra ilk ekime müsait olan sonbahar aylarında burada da temizlik ve dikim çalışmaları devam edecek. Konu edildiği gibi burası arsa olacak, imara açılacak gibi bir şey söz konusu zaten olamaz. Bölge zaten öyle bir yer değil. Asla da böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Zaten Anayasa müsaade etmiyor. Bunu bilerek konuşmakta fayda var.

"Orman teşkilatımız asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurum"

Gerçekten orman teşkilatımız askerden sonra polisten sonra en çok şehit veren kurum. Teşkilatımız bu anlamda bu spekülatif haberlerle de morali bozulmaması gereken bir kurum. Orman teşkilatımızın da bu görünmez kahramanlarına 83 milyon dua ederek, ağaçların yok olmaması için hep birlikte seferber olup hiç bir şey yapamıyorsak en azından dua etmemiz lazım.

"Yangından etkilenenlere yardımımız olacak, vatandaşlarımız müsterih olsun"

Yangından etkilenen aileler için orman köylerinde bizim zaten bir yardımımız söz konusu olacak. Bunlarla ilgili tespitler başlamadı. Öncelik yangının söndürülmesi tespitler yapıldıktan sonra belli bir miktarda zarar gören evlerimize orman köylülerimize belli bir miktarda yangın yapacağız. Oradan yana buradaki hemşerilerimiz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

"Yangın korktuğumuz kadar yok, inşallah toparlayacağız"

Kaç saat içerisinde kontrole alırız konusu hakikaten zor bir konu. Yangın belli bir alana sabitlenmiş olsa bununla ilgili tahminleme yapmamız çok daha kolay olurdu. İlerleyen saatlerde tahmin ediyorum özellikle hem İHA verileri hem helikopter verileri ve diğer verileri de aldıktan sonra daha iyi bir açıklama daha açık bir şey söyleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama şunu söyleyeyim korktuğumuz kadar yok inşallah toparlarız bunu.