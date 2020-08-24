Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir."