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Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir."
Etiketler: Heiko Maas almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko MaasSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:56
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