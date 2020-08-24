Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: mhp karadeniz'de doğalgaz keşfi devlet bahçeliSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48
Son Haberler
- 11:53
- 11:50
- 11:43
- 11:42
- 11:47
Sıradaki Haber
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz