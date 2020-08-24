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Tuma Çelik için dokunulmazlık kararı
[Fotoğraf: AA ]
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik için Meclis Hazırlık Komisyonu'ndan dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş çıktı.
HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor.
1 ay içinde karar verilecek
Cinsel tacizle suçlanan Çelik için Meclis'te oluşturan hazırlık komisyonu çalışmalarını tamamladı.
Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Tavsiye kararı 5 kişilik komisyonda oy birliği ile alındı.
Hazırlık komisyonu, karara ilişkin raporunu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na iletecek.
Karma komisyon 1 ay içinde karar verecek. Dokunulmazlığın kaldırılması için son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.
Genel kuruldaki oylama sonucunda dokunmazlık kaldırılırsa, Tuma Çelik cinsel istismar suçundan yargılanacak.
Etiketler: tma çelik son dakikaSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:19
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