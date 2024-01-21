Sağanak Yağışlı 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.01.2024 14:01

Gezeravcı'yla sık sık iletişim kurulacak: İlk bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gezeravcı'yla sık sık iletişim kurulacak: İlk bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la

Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.

İlk görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak.

İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.

Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle
ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.

Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.

Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.
 

ETİKETLER
Milli Uzay Programı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:10
Dışişleri Bakanı Fidan Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü
16:03
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
16:00
İsrail, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktaracak
15:37
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
15:49
Endonezya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini açıkladı
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ