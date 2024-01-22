Parçalı Bulutlu -0.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.01.2024 08:20

Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor. İlk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracak. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.

İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.

İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.

Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle
ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme yapıldı
Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme yapıldı

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek.

Samsun, Kocaeli,Hatay,Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek.

Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

ETİKETLER
Milli Uzay Programı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Meclis'te bu hafta emekliye yüzde 5 ek zam teklifi görüşülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:34
Samsun'da "Çengel-6" operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:34
Göçmen kaçakçılarına "Kalkan-10" operasyonu: 6 tutuklama
06:59
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
06:25
Meclis'te bu hafta emekliye yüzde 5 ek zam teklifi görüşülecek
06:24
Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
06:14
Hizbullah: Lübnan topraklarına saldırı hazırlığındaki İsrail güçlerini vurduk
ABD'de Paterson Şelaleleri aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu
ABD'de Paterson Şelaleleri aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu
FOTO FOKUS
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ