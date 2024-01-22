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Gündem
TRT Haber 22.01.2024 00:26

Altun'dan TRT World Citizen ödülü alan Filistinli muhabire tebrik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen töreninde ödüle layık görülen Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'yı tebrik etti. Altun, paylaşımında, "İşine ve tüm dünyanın Gazze’de yaşanmakta olan soykırıma dair haber alma hakkına olan bağlılığın ve adanmışlığın için sana minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Altun'dan TRT World Citizen ödülü alan Filistinli muhabire tebrik

Motaz Azaiza, 'TRT World Citizen Ödülleri'nde iletişimci ödülüne layık görüldü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Filistinli foto muhabiri için bir tebrik mesajı yayınladı.

Azaiza'nın Gazze'de yaşananların dünyaya aktarmasının önemine vurgu yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Motaz Azaiza, işine ve tüm dünyanın Gazze’de yaşanmakta olan soykırıma dair haber alma hakkına olan bağlılığın ve adanmışlığın için sana minnet borçluyuz."

TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu
TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu

Gazze'de İsrail tarafından katledilen gazetecileri hatırlatan Altun, üstlendikleri görevin önemini anlattı, Motaz Azaiza'yı tebrik etti.

"İnsanlığın haber alma hürriyeti için Gazze’de katledilen 119 gazeteci başta olmak üzere sizlerin varlığı ve zor şartlarda göstermiş olduğunuz insan üstü çaba olmasaydı dünya olup bitenlerden daha az haberdar olacak, kitleler harekete geçemeyecek ve çok daha büyük acılar yaşanacaktı. Tıpkı senin gibi her bir Gazzelinin de aileleriyle beraber huzura ermesini diliyor, aldığın ödül vesilesiyle seni bir kardeşin olarak tebrik ediyorum."

 


 

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