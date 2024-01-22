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TRT Haber 22.01.2024 02:05

Kilis'e roket düştüğü iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ortaya atılan iddiaları araştırmaya devam ediyor. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kilis’e roket düştü” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Kilis'e roket düştüğü iddiası yalanlandı

Bazı sosyal medya hesaplarında, Kilis’e roket düştüğü iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin gerekli araştırmaları yaptı.
Yayımladığı bültenle, iddianın gerçek olmadığı duyuruldu.

Mehmetçiğin Suriye'de terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların hatırlatıldığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef aldığına dikkat çekildi.

Operasyonlar öncesi veya sonrasında, Suriye tarafından ateşlenen herhangi bir roketin Kilis’e isabet etmediği vurgulandı.

 


 

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Kilis İletişim Başkanlığı
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