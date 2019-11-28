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Genelkurmay Başkanı Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile görüştü28 Kasım 2019 Perşembe 19:08 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 19:18
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye meselesini görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: yaşar güler genelkurmay valery gerasimov rusya