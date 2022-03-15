Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Lavigne, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.