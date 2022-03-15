Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanıyla görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Lavigne, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Genelkurmay NATO Yaşar Güler
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