İstanbul'da araç kundakçıları PKK'lı çıktı
İstanbul'da 14 Şubat'ta kundaklanan araçlarla ilgili yeni gelişme var. Saldırganların Yunanistan'daki örgüt üyelerinden talimat alan 3 kişi olduğu belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
14 Şubat'ta İstanbul Sancaktepe’de birçok fazla araç kundaklandı. Emniyet birimleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve 3 şüphelinin kimliklerini belirledi.
Fiziki ve teknik takip yaptı. Şüphelilerin eylemi PKK terör örgütü adına gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
İstanbul'da 14 Şubat'ta kundaklanan araçlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Araç kundakçıları PKK’lı çıktı. Yakalanan 3 şüpheliden 2’si terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/dwlrBya7lc pic.twitter.com/ZfPaTYdwtf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 15, 2022
Talimatı Yunanistan'daki PKK'lılardan aldılar
3 zanlının Yunanistan'daki örgüt mensuplarından eylem yapma talimatı aldıkları tespit edildi.
Emniyet birimlerinin operasyonunda 3 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.
2'si terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.
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