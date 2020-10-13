Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.

Askeri törenin ardından 2 komutan Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.