Haber Giriş: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı el-Ganim'i askeri törenle karşıladı.
Askeri törenin ardından 2 komutan Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katarSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:51
Son Haberler
- 14:09
- 14:09
- 14:02
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Sahte içki operasyonları: 58 şüpheliden 7'si tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz