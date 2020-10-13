Haber Giriş: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP TBMM Grup toplantı salonunda gerçekleşen kabule, İsveç'in yeni atanan Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker de katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun, Linde'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Ann LindeSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:02
Son Haberler
- 14:09
- 14:09
- 14:02
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Türkiye ile Japonya arasında Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz