Son zamanlarda sahte içki zehirlenmesinden farklı illerde yaşanan ölüm olayları nedeniyle Emniyet birimleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen 2 depoya yönelik 12 Ekim'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 bin 505 litre etil alkol, 1550 adet boş bidon, 1000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ölüm olayları sonrasında 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ile 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Emniyet, "Zehirlenmeler, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aroması karıştırılmasından dolayı yaşandı" açıklamasını yaptı.

2020 operasyonları

Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince 2020 yılında 1483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 2 bin 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 215 bin 285 şişe ile 606 bin 706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.