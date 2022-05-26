Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu duyuruldu.
Etiketler: Yaşar Güler İngiltere
Son Haberler
- 12:03
- 11:56
- 11:43
- 12:08
- 11:59
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz