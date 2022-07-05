Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Al Rumaithi, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.
Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.
Etiketler: BAE Genelkurmay Yaşar Güler
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