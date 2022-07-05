Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Al Rumaithi, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.