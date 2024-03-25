Geleceğin sporcuları tarama programıyla keşfediliyor

Yaklaşık 3 bin 500 antrenör ve bin 900 öğretmenin görev yaptığı tarama programında şu ana kadar 3 milyon 500 bin öğrenci taramadan geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda uygulanan bu programda süreç, her yıl eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında 3. sınıf öğrencilerine uygulanan test ve ölçümlerle başlıyor.

Taramalarda nelere bakılıyor?

Taramaya katılan öğrencilerin ilk aşamada temel özelliklerine bakılıyor. Ankara'nın Etimesgut İlçesi’nde futbol antrenörü olan ve tarama çalışmalarında görev yapan Sezai Şiper yetenek taramasının adımlarını şöyle anlatıyor:

Buraya gelen sporcumuzun bilgilerini kayıt masasına işledikten sonra, sporcumuz sırasıyla boy kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el pençe kuvveti, geriye sağık topu atma, çeviklik ve sürat parkurlarına giriyor. Burada oluşan değerler tek tek bakanlığımızın bilgi sistemine düşüyor. Bu şekilde de çocuğumuzun bir sporcu karnesi oluşuyor.

Her yıl 100 bin öğrenci eğitime davet ediliyor

Program sadece tarama ile sınırlı kalmıyor. Spora yatkınlığı belirlenen minik sporcular ‘Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına’ davet ediliyor. Davet alan genç yetenekler 1 yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri'nde yürütülen bu eğitimlerde geniş kapsamlı bir spor eğitimi alıyor.

Eğitimlerin sonunda ise öğrencilere, e-devlet üzerinden hangi branşa daha yatkın olduğunu ilan eden bir spor karnesi veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda spor uzmanı olarak görev yapan Halit İnan, her yıl yaklaşık 100 bin öğrencinin bu eğitimlere davet edildiğini belirtiyor:

Her yıl spor branşlarına yatkın bulduğumuz, yaklaşık yüz bin öğrenciyi yetenek taraması eğitimimize davet ediyoruz. Bu çocuklarımız, il müdürlükleri nezdinde yaklaşık on ay süren spor eğitimine tabi tutuluyorlar. Eğitimler sonrasında denge, reaksiyon, koordinasyon gibi kapsamlı testlere giriyorlar ve çocuklarımızın bir puanı oluşuyor. Yaklaşık kırk farklı branşta çocuklarımızın bu verilerine göre bir sıralama ortaya çıkıyor. Çocuklarımız hangi branşa yatkınsa o branşlarda eğitim almaya başlıyorlar.

“Hayalim ülkemizi başarıyla temsil etmek”

12 yaşındaki budokaido sporcusu Görkem Özata, tarama programı ile spora yatkınlığı keşfedilen ve yönlendirilen binlerce sporcudan sadece biri.

Özata, okulunda düzenlenen taramaya katıldığını ve ardından eğitimlere davet edildiğini anlattı ve ekledi:

Hayalim milli budokaidocu olmak. Büyüyünce Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Şampiyonası’na gitmek istiyorum. Türkiye'de benim gibi sporla uğraşan çok çocuk var. Bence onlar da hemen keşfedilmeli. Sporda daha da ilerlemeli bence. Aileleri bu durumu fark etmeli. Buradan herkesi yeteneğini keşfetmeye davet ediyorum.

