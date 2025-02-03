Gazze'ye yardım taşıyan "15. İyilik Gemisi" yola çıktı

İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için AFAD ve Mersin Valiliği koordinasyonunda tedarik edilen gıda ve hijyen kolileri, un, battaniye, çadır ve giyim malzemelerinden oluşan 1956 tonluk yardım, limandaki rıhtıma demirleyen "15. İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan rıhtımdaki uğurlama töreninde, Gazze'deki ateşkes sonrası ikinci insani yardım gemisinin gönderileceğini söyledi.

Gemide 2 bin 894 palet malzeme olduğunu dile getiren Pehlivan, yardımların hazırlanmasında ASELSAN ve Türk Kızılay başta olmak üzere 13 kuruluşun katkı sağladığını anlattı.

Pehlivan, daha önce Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen yardımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar gönderilen 14 insani yardım gemisi ve 14 uçak ile toplam 24 bin 843 ton gıda, 8 sahra hastanesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 60 bin 905 ton un, 53 ambulans, 19 bin 222 uyku tulumu, 98 bin 568 battaniye, 247 bin 500 ton tıbbi malzeme, 14 bin 524 çadır, 1451 jeneratör, 2 UMKE aracı, 424 bin 692 giyecek, 278 bin 998 hijyen seti, bir forklift, 141 bin 301 barınma malzemesi, 528 ton hijyen malzemesi, 3 mobil mutfak, 1083 oyuncak seti gönderilmiştir."

Gazze için her türlü desteğin seferber edildiğini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bir yandan insani yardım malzemelerini uğurlarken bir kere daha bütün aziz milletimizin dualarını, iyi dileklerini Filistinli kardeşlerimize gönderiyoruz. Milletimiz vefalı, yardımlaşmayı, dayanışmayı önemseyen bir millet. Dünyanın neresinde olursa olsun hem devletimiz hem de devletimizle koordineli çalışan sivil toplum teşkilatlarımız yardım eli uzatma gayreti içerisindedir. Bugün bir örneğini daha görüyoruz."

Konuşmaların ardından "15. İyilik Gemisi", dualarla Mısır'ın El-Ariş Limanı'na uğurlandı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız da katıldı.

El-Ariş Limanı'na indirilecek yardımlar, kara yoluyla Filistin halkına götürülecek.