Baykar'ın afetzedeler için yaptırdığı 303 konut hak sahiplerine teslim edildi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için konutların yapımı devam ediyor.

Bu kapsamda depremin hemen ardından merkez Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından inşa edilen 303 kalıcı konut, kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Devlet-millet işbirliğinde depremin yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılması adına başlatılan çalışmayla Kahramanmaraş'ın büyük bir şantiye alanına dönüştüğünü anlatan Ünüler, şimdiye kadar 34 bin 600 konutun teslim edildiğini söyledi.

Bölgenin kalkınmasına emek veren hayırseverlere teşekkür eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Baykar yaptığı 303 konutunu 2024 yılı sonunda bize teslim etti. Biz de kuralarını çektik ve hak sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. İlimizde hayırsever sahibi olarak yapılan tek konutlardır. Bölgede yaşam başladı ve hak sahipleri peyderpey gidip evlerine yerleşiyorlar. Baykar konutlarının tamamı 3 artı 1 ve son derece güzel bir yerde" diye konuştu.

Ünlüer, konutların zemin artı 4 kat olarak inşa edildiğini de sözlerine ekledi.