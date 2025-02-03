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TRT Haber 03.02.2025 11:31

Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor

Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı artıyor. Son bir saatte büyüklüğü 4'ün üzerinde 6 sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'ndeki depremler sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde son bir saat içerisinde 4,2 ila 4,8 büyüklüğünde 6 sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 140 ila 250 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD: Ege Denizi'ndeki "deprem fırtınasını" anlık gözlemliyoruz
AFAD: Ege Denizi'ndeki "deprem fırtınasını" anlık gözlemliyoruz

AFAD: Doğru bilgi için resmi açıklamalar dikkate alınmalı

AFAD, vatandaşları sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyardı

Doğru bilgi için resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

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