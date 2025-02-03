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Gündem
AA 03.02.2025 11:32

"Enkaz bebek" 2 yaşında

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan kurtarıldığında 2 aylık olan ve tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazılan minik Fatma, ikinci yaşında amcası ve ailesiyle yaşamını sürdürüyor.

"Enkaz bebek" 2 yaşında

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Ahmet ve Nadya Abid çifti depreme 2 aylık kızları Fatma ile merkez Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.

Çöken binanın altında kalan çift hayatını kaybetti. O zaman 2 aylık olan Fatma ise komşuları tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ailesine ulaşılamadığı için devlet korumasına alınan Fatma, tedavi için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya götürülürken hemşireler tarafından ismi bilinmediği için alnına "Enkaz bebek" yazıldı.

Depremin bıraktığı acıların simgelerinden olan ve ikinci yaşına giren minik Fatma'ya amcası Muhammed Abid sahip çıktı. Hayata yeniden tutunan minik Fatma, kuzenleriyle birlikte oyun oynayarak gününü geçiriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Fatma bizim kırmızı çizgimizdir"

Fatma'yı çok sevdiğini ve çocuklarından ayırt etmediğini anlatan Abid, şöyle konuştu:

"Fatma zaten benim çocuğum gibi. Benim büyük oğlum, 'Benim kardeşim onu kimseye vermeyeceğiz, bizimle kalacak' diyor. Fatma bizim kırmızı çizgimiz hatta iki kırmızı çizgimiz. Çok şükür. Ona hiç kimse yaklaşmayacak, üzmeyecek, hep mutlu olacak inşallah. Fatma çok oynuyor zaten bizim çocuklarla. İyice alıştı. Hiç kimseye vermeyeceğiz bizimle yaşayacak inşallah. Fatma haricinde iki oğlum, bir kızım var, hiçbirini diğerinden ayırmıyorum. Üç çocuk benim var Fatma geldi dördüncü oldu, hiç ayrılmayacağız inşallah."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Kahramanmaraş Deprem 6 Şubat
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