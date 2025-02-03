Duman 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.02.2025 11:18

2025 yılı fitre bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

2025 yılı fitre bedeli belli oldu

Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
Depremden sonra 2 ayda tamamlanan hastane yüz binlerce kişiye hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Suriye'den Türkiye'ye tarihi ziyaret
12:21
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
12:06
Cevdet Yılmaz: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz
12:07
Adıyaman'da okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi
11:53
Elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı
12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 1381 engelli öğretmen atanacak
Yerli FPV kamikaze dron MERKÜT göreve hazır
Yerli FPV kamikaze dron MERKÜT göreve hazır
FOTO FOKUS
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ