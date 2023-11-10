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Gündem
TRT Haber 10.11.2023 08:01

Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü İzmir'den yola çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğünün yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca "51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir’in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır" dedi.

İzmir Alsancak Limanı'na önceki gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, limandan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının ulaştırılacağını dile getirmişti.

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