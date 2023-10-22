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Gündem
AA 22.10.2023 09:15

Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara'dan Mısır'a hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda,
Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

 

 

 

Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.

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