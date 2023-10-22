Gazze'ye gönderilen yardım uçağı yola çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda,

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım için uçağımız havalandı. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbi malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara'dan Mısır'a hareket etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

GAZZE’YE YARDIM İÇİN UÇAĞIMIZ HAVALANDI. Cumhurbaşkanlığımıza ait, ilaç ve tıbbı malzeme ile dolu, 20 uzman hekimin bulunduğu uçak Ankara’dan Mısır’a hareket etmiş durumda. pic.twitter.com/UDUlzBm4op — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2023

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar için de 3 kargo uçağının, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanıyor.