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Gündem
AA 14.10.2023 09:21

Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye’nin abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için gönderdiği üçüncü yardım uçağı Mısır’a ulaştı.

Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı
[Fotograf: AA]

Türkiye’den gönderilen insani yardım malzemesi yüklü üçüncü uçak Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi.

Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

Türkiye’nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

Gönderilen kargo arasında ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 388 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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