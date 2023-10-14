Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye’den gönderilen insani yardım malzemesi yüklü üçüncü uçak Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi.

Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

Türkiye’nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

Gönderilen kargo arasında ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri bulunuyor.

Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır’a ulaştıracak olan üçüncü uçağımız da Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığından bölgeye hareket etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dHrPhXuOME