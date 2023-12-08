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TRT Haber 08.12.2023 09:11

Gazze'den 114 hasta ve 86 refakatçi getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,114 hasta ve 86 refakatçinin Gazze'den getirildiğini vurgulayarak, yeni hastaların getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gazze'den 114 hasta ve 86 refakatçi getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan üçlü koordinasyon ekibinin çalıştığını belirtti.

Şu ana kadar Türkiye'ye 114'ü hasta, 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişinin ulaştığını aktaran Koca, "114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor" dedi.

 

"20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor"

Bundan sonraki süreç için koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini belirten Koca, şöyle devam etti:

Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze’de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır kapısına daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz.

Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkânımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze’ye geçişi söz konusu olacak.

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Fahrettin Koca Filistin - İsrail Çatışması Gazze Sağlık Bakanlığı
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