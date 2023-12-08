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Gündem
AA 08.12.2023 07:31

Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasında olumlu adımların atılmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyulduğunu, iki ülke arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının arzu edildiğini belirtti.

Türkiye Azerbaycan ve Ermenistan arasında olumlu adımların atılmasından memnun
[Fotoğraf: DepoPhoto]

Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulan, iki ülke arasında bazı somut güven artırıcı adımların atılması kararından memnuniyet duyuyor; ilave güven artırıcı adımlar benimsenmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi kararını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için en önemli gelişmelerden birini teşkil edecek olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının biran önce imzalanmasını arzu ettiği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan güven artırıcı adımlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilen açıklamada ayrıca, Ermenistan'ın iyi niyet göstergesi olarak, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP29) Taraflar Konferansı'nın 29. oturumuna ev sahipliği yapmak için gerçekleştirdiği başvuruyu desteklediğini ve kendi adaylığını geri çektiği kaydedilmişti.

Azerbaycan'ın da iyi niyet göstergesi olarak, Ermenistan'ın Doğu Avrupa Grubu "COP" Bürosu üyeliği adaylığını desteklediği belirtilen açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan, yakın gelecekte uygulanacak daha fazla güven artırıcı faaliyetlere ilişkin görüşmeleri sürdürecek ve uluslararası topluma bu çabaları destekleme çağrısında bulunacaktır. Bu, iki devlet arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve tüm Güney Kafkasya bölgesi üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

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