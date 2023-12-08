“TRT World Forum 2023” bugün başlıyor

Dünyanın en geniş katılımlı forumlarından olan “TRT World Forum 2023” başlıyor. Dev organizasyonun hazırlıkları yaklaşık 1 yıl sürdü.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen forumun ana teması “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler.”

Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Erdoğan'ın konuşmasında dünya gündemine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar da foruma katılacak ve alanlarıyla ilgili önemli konu başlıklarına dair değerlendirmelerde bulunacak.

Küresel meseleler masaya yatırılacak

Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, bürokratlar, gazeteciler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri foruma katılacak.

Alanında uzman 153 ismin konuşmacı olarak yer alacağı forumun bir kez daha dünya gündemine ışık tutması bekleniyor.

Bölgesel ve küresel sorunların ele alındığı uluslararası bir konferans olan “TRT World Forum 2023”, küresel problemleri masaya yatırmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

“İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri” ele alınacak

Etkinlikte öne çıkan konu başlıkları arasında uluslararası güvenlik, enerji ve iklim, ekonomi, teknoloji, yapay zekâ, medya ve kamu yayıncılığı ile politika yer alıyor.

Açık oturumlarda “Türkiye Yüzyılı Vizyonu: Sistem Kurucu Bir Aktör Olarak Türkiye”, “İsrail'in Gazze Savaşı: İnsani Kriz ve Barış Beklentileri”, “Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar” başta olmak üzere pek çok konu uzmanlar tarafından ele alınacak.

“TRT World Forum” bugüne kadar birçok ülkeden 8 bin 500'den fazla konuğu ağırladı, farklı alanlarda söz sahibi 651 konuşmacı katıldı.